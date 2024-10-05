Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше набирает обороты скандал из-за стройки американской АЭС рядом с советской

NYT: в Польше возмутились стройкой американской АЭС рядом с советской

close
Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Польше жители округа Хочево возмутились планами по строительству трех ядерных реакторов американской энергетической компании Westinghouse на берегу Балтийского моря — в 10 милях от руин советской станции. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что это будет первая действующая атомная станция в Польше, ее стоимость превысит $35 млрд. Уже начались работы по вырубке сосен, чтобы исследовать грунт — выдержит ли он вес американских реакторов.

Избранный глава района Хочево и уроженец прибрежной деревни Слайшево, где будут построены реакторы, Ярослав Бах сказал, что у него этот факт вызывает личные противоречия.

«Как житель Слайшево, я против этого», — подчеркнул он.

По мнению Баха, реакторы «могут быть размещены в другом месте». Группа местных жителей SOS Baltic также выступила против аргумента о том, что запланированная атомная электростанция послужит большему благу.

«Нелепо уничтожать природу во имя спасения планеты», — сказала член SOS Baltic Зузанна Качор.

Ее группа поставила палатку на празднике урожая в Хочево, предупреждая посетителей о неизбежном уничтожении их лесов и пляжей. На конкурирующей палатке активисты-атомщики установили баннер с надписью: «Да атомам в Хочево». Также они раздавали листовки, восхваляющие преимущества, включая более низкие цены на электроэнергию и возможности для бизнеса, пишет издание.

В 2022 году сообщалось о том, что польские власти задумались о строительстве двух атомных электростанций. По их мнению, это позволит обеспечить энергетическую безопасность страны.

Ранее в Польше заявили о необходимости постепенного перехода на альтернативные источники энергии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами