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В Польше заявили о необходимости постепенного перехода на альтернативные источники энергии

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Wojciech Kardas/Agencja Gazeta/Reuters

Переход энергетики Польши на альтернативные источники энергии должен происходить постепенно. Об этом в интервью газете Gazeta Polska Codziennie заявил председатель правления крупнейшего энергетического концерна страны PKN Orlen Даниэль Обайтек.

«Должна быть эволюция, а не революция при переходе польской энергетики на альтернативные источники», — отметил Обайтек.

По его словам, в стране будет развиваться томная энергетика, строительство солнечных электростанций и ветрогенераторов.

Он добавил, что когда речь заходит о топливе, то согласно декларации о достижении нулевых выбросов к 2050 году Польша собирается сделать его чистым и экологичным.

25 ноября министр климата и окружающей среды республики Анна Москва заявила, что цена на газ для населения Польши останется на уровне 2022 года, никаких критериев дохода граждан для такой помощи не предусмотрено.

До этого издание Business Insider Polska писало, что жители Польши начали скупать всевозможные товары для отопления и производства энергии на фоне энергокризиса, увеличив спрос на некоторые виды товаров на 1519%.

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