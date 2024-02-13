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Финская энергокомпания примет участие в создании первой польской АЭС

Финская Fortum подписала соглашение о строительстве первой АЭС в Польше

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Shutterstock

Финская энергетическая компания Fortum подписала рамочное соглашение с польской энергетической компанией PEJ по оказанию услуг в рамках строительства первой АЭС в Польше. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Соглашение рассчитано на два года. Fortum будет оказывать услуги PEJ — государственной компании, отвечающей за реализацию проекта атомной электростанции мощностью до 3750 МВт.

Станция должна быть введена в эксплуатацию в 2033 году в районе Гданьска. Американские компании Westinghouse и Bechtel уже ведут подготовительные работы по проекту. В соответствии с программой Польши планируется построить шесть энергоблоков общей мощностью 9 ГВт.

Участие Fortum позволит привлечь опыт финской компании в области ядерных технологий. Fortum уже сотрудничала с PEJ, в частности, консультировала по вопросам обращения с радиоактивными отходами.

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