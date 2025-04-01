Пушилин уволил министра промышленности и торговли ДНР

Министра промышленности и торговли Донецкой народной республики (ДНР) Евгения Пономаренко освободили от соответствующей должности. Указ, подписанный главой региона Денисом Пушилиным, был опубликован на его официальном сайте.

В документе отмечается, что он вступил в силу в день подписания.

Евгений Пономаренко стал исполняющим обязанности главы министерства промышленности и торговли ДНР в мае 2024 года. В декабре того же года его назначили руководителем этого ведомства, на соответствующем посту он проработал около четырех месяцев.

26 марта в Луганской народной республике (ЛНР) назначили нового министра топлива, энергетики и угольной промышленности. Правительство региона сообщило, что должность занял Константин Роговенко. С конца прошлого года он работал в качестве заместителя главы местного министерства топливно-энергетического комплекса и угольной промышленности, а в январе 2025 года стал исполняющим обязанности руководителя ведомства.

15 марта временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн дал интервью для ТАСС, в ходе которого оценил свою работу в первые 100 дней на соответствующем посту. Он рассказал, что для него время пролетело очень быстро, и добавил, что находится лишь в начале пути.

Ранее в министерстве внутренних дел РФ уволили начальников отделов, не пускавших подчиненных в отпуск.