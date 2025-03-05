Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МВД РФ уволил руководителей отделов, отказывавших сотрудникам в отпуске

Колокольцев уволил начальников отделов МВД РФ, не пускавших подчиненных в отпуск
close
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Глава министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в прошлом году освободил от должностей всех начальников отделов, которые в течение 12 месяцев не предоставляли своим подчиненным положенные отпуска. Об этом сообщил сам руководитель ведомства, передает РИА Новости.

Колокольцев прокомментировал ситуацию в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД РФ. В том числе во встрече принял участие президент страны Владимир Путин.

«Мною принято решение об освобождении от занимаемых должностей начальников, не предоставлявших подчиненным в течение года очередных отпусков», — сказал министр.

Он подчеркнул, что решения начальников отделов вели к росту напряженности в трудовых коллективах.

В то же время Колокольцев обратился к сотрудникам ведомства, занимающим руководящие должности, и потребовал от них бережно относиться к своим подчиненным. Министр подчеркнул, что начальники обязаны следить за тем, чтобы работники получали все полагающиеся им по закону льготы.

Также в ходе выступления он обратил внимание, что в 2024 году в МВД РФ уволился каждый второй опытный сотрудник.

Ранее в МВД РФ заявили, что некомплект кадров в ведомстве составляет почти 19%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами