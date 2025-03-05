Глава МВД РФ уволил руководителей отделов, отказывавших сотрудникам в отпуске

Глава министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в прошлом году освободил от должностей всех начальников отделов, которые в течение 12 месяцев не предоставляли своим подчиненным положенные отпуска. Об этом сообщил сам руководитель ведомства, передает РИА Новости.

Колокольцев прокомментировал ситуацию в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД РФ. В том числе во встрече принял участие президент страны Владимир Путин.

«Мною принято решение об освобождении от занимаемых должностей начальников, не предоставлявших подчиненным в течение года очередных отпусков», — сказал министр.

Он подчеркнул, что решения начальников отделов вели к росту напряженности в трудовых коллективах.

В то же время Колокольцев обратился к сотрудникам ведомства, занимающим руководящие должности, и потребовал от них бережно относиться к своим подчиненным. Министр подчеркнул, что начальники обязаны следить за тем, чтобы работники получали все полагающиеся им по закону льготы.

Также в ходе выступления он обратил внимание, что в 2024 году в МВД РФ уволился каждый второй опытный сотрудник.

Ранее в МВД РФ заявили, что некомплект кадров в ведомстве составляет почти 19%.