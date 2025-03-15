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Хинштейн оценил свою работу на должности врио губернатора Курской области

Хинштейн: 100 дней на посту врио губернатора Курской области — начало пути
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в интервью ТАСС оценил, как прошли первые 100 дней на посту.

Он отметил, что 100 дней — это условная дата, которая не предоставляет возможности оценить, какая была проделана работа, и тем более не является поводом утверждать, что было много осуществлено реформ или проделано шагов

«Это только самое начало пути», — сказал Хинштейн.

Чиновник добавил, что 100 дней пролетели для него очень быстро. Этот срок еще не дает окончательного понимания, какова сейчас обстановка в Курской области, какие ключевые проблемы, волнующие население, необходимо сегодня решить.

По словам чиновника, это вовсе не означает, что движение «на ощупь куда-то».

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее Песков заявил, что у ВСУ истекает время на прекращение боя в Курской области.

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