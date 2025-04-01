Политолог указал на раскол в Европе после приговора Ле Пен

Приговор лидеру парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен расколол Европу. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар. Либеральный истеблишмент, по его словам, объявил войну своим конкурентам.

«Приговор Марин Ле Пен раскалывает Францию и всю Европу. Так, либеральные силы приветствуют этот шаг, объясняя его вынужденной мерой в борьбе за власть. Правые же видят в этом решении французских судей прямое нарушение демократии», — отметил эксперт.

Он добавил, что ситуация в Европе усугубляется тем, что на сторону правых политиков встал президент США Дональд Трамп. «Республиканец помнит, как против него действовало американское глубинное государство», заключил Рар.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

Ранее во Франции рассказали, когда Ле Пен может обжаловать приговор.