FQ: Украина первой нарушила Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией

Украина первой нарушила договоренности с Россией, которые были достигнуты еще в 1997 году президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой. Об этом пишет итальянская газета Fatto Quotidiano.

«Украина нарушила Договор о российско-украинской дружбе, сотрудничестве и партнерстве, подписанный в Киеве 31 мая 1997 года Кучмой и Ельциным, начав свое движение к пропасти», — говорится в материале.

Авторы публикации уточнили, что этот договор, также известный как «великий договор», обязывал Украину не использовать свою территорию для создания угрозы безопасности России. Те же самые требования распространялись и на нашу страну.

В FQ подчеркнули, что Украина нарушила Договор о российско-украинской дружбе 4 апреля 2008 года, когда на саммите в Бухаресте был поднят вопрос о включении страны в НАТО. Военные учения НАТО на Украине, по мнению автора статьи, также являются недружественным шагом, нарушающим ранее достигнутые договоренности с Россией.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил Украину в нарушении других договоренностей. А именно о взаимном прекращении огня по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Представитель Кремля отметил, что продолжающиеся атаки Киева по энергообъектам идут вразрез с попытками России и США урегулировать конфликт мирным способом. Он заявил, что подобные действия украинских властей рассматриваются Россией как саботаж Киева и попытка сорвать мирный договор.

Ранее в РФ подсчитали, сколько раз Украина нарушила соглашение об ударах по энергообъектам.