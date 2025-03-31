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В Совфеде усомнились, что советники Трампа смогут сорвать переговоры с Россией

Сенатор Джабаров: негативный настрой советников Трампа к РФ не сорвет переговоры
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Нина Зотина/РИА Новости

Негативный настрой некоторых членов команды президента США Дональда Трампа по отношению к России не сорвет переговоры Москвы и Вашингтона. Об этом в беседе с News.ru заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Парламентарий указал, что не все советники американского лидера негативно настроены по отношению к России, однако в Вашингтоне царит многолетнее и враждебное отношение к Москве.

По мнению сенатора, Трамп не станет поддаваться влиянию отдельных советников и сможет «отделить зерна от плевел». Джабаров выразил надежду, что президент США найдет разумную середину, потому что Россия пока не предприняла ни одного враждебного действия в адрес Соединенных Штатов.

«Но позиция России не зависит же от его настроения и восприятия, у нас своя точка зрения, своя линия, которой придерживается наш президент, и мы от нее отклоняться не собираемся», — подчеркнул он.

До этого президент аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард заявлял, агрессивно настроенные к России советники президента США Дональда Трампа, вероятно, увеличивают свое влияние в Вашингтоне из-за затягивания переговоров по Украине. Эксперт полагает, что личная досада Дональда Трампа на Москву растет, что демонстрирует один из последних постов в соцсети Truth Social, в котором речь идет о якобы «российской агрессии» и китайском экспансионизме в качестве оправдания интересов Вашингтона в Гренландии.

Ранее в Совфеде оценили предупреждение Трампа Зеленскому из-за ресурсной сделки.

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