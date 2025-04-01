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Порошенко заявил об «антиамериканской истерии» в офисе Зеленского

Порошенко: офис Зеленского развернул на Украине антиамериканскую истерию
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Reuters/AP

Офис украинского лидера Владимира Зеленского развернул в государстве «антиамериканскую истерию». Об этом в своем Telegram-канале написал бывший президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, власти страны ведут себя непрофессионально. В частности, они показывают, что не способны справляться с серьезными вызовами в сфере международных отношений.

«Антиамериканская истерия, которую развернули в стране, точно не является конструктивным путем наработки дипломатических решений», — подчеркнул Порошенко.

Экс-глава государства добавил, что нынешняя ситуация в отношениях между Вашингтоном и Киевом требует от украинского руководства принятия решений, направленных на профессиональное усиление состава переговорной делегации. Как отметил бывший президент, именно действующие члены делегации Украины несут ответственность за трудности в диалоге с США.

31 марта американский лидер Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки между Вашингтоном и Киевом по добыче редкоземельных металлов. Хозяин Белого дома предупредил, что при таком развитии событий его украинский коллега столкнется с большими проблемами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Верховной раде Украины спрогнозировали последствия отказа от сделки с США по минералам.

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