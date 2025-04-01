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Молдавия не будет делиться с Приднестровьем полученными от ЕС деньгами

Санду: Приднестровье не получит долю от €1,9 млрд, которые ЕС выделил Молдавии
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Panoramic/Global Look Press

Приднестровье не получит долю от €1,9 млрд, которые Европейский союз выделил Молдавии. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в эфире радио Moldova.

«Насколько мне известно, это для правого берега, это поддержка для правого берега, потому что серьезные проекты мы можем мониторить здесь, а там нет контроля за ресурсами», — заявил Санду.

«Правым берегом» молдавские политики традиционно называют Молдавию, в то время как Приднестровье называется «левым берегом», действительно по большей части расположенным на левом берегу Днестра.

Пакет помощи Европейского союза Молдавии на сумму в €1,9 млрд был выделен Кишиневу для проведения реформ и поддержки «европейского пути».

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что поставки природного газа в Приднестровье через венгерскую компанию осуществляются на законных основаниях.

В конце января Кишинев и Тирасполь согласовали предварительную схему поставок газа на февраль, распределив между собой грант Европейского союза в €30 млн. Согласно договоренности, Приднестровье должно было получить около 3,2 млн кубометров газа в сутки до 10 февраля.

Ранее премьер Молдавии признал давление Кишинева на Приднестровье по вопросам газа.

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