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Санду назвала поставку газа в Приднестровье через Венгрию законной

Санду заявила, что Приднестровье законно получает газ через венгерскую компанию
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Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что поставки природного газа в Приднестровье через венгерскую компанию осуществляются на законных основаниях. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Санду, правительство Молдавии проверило данную сделку и компании, участвующие в ней, и подтвердило их соответствие национальному законодательству и отсутствие нарушений международных санкций. Это заявление прозвучало в ответ на вопросы журналистов относительно поставок газа в Приднестровье в ходе субботнего брифинга.

На прошлой неделе венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG сообщила, что будет поставлять газ в Приднестровье по просьбе РФ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что речь идет не о добываемом в стране газе, а о контракте принадлежащей венграм компании-трейдера газа на поставки в Приднестровье.

В конце января Кишинев и Тирасполь согласовали предварительную схему поставок газа на февраль, распределив между собой грант Европейского союза в €30 млн. Согласно договоренности, Приднестровье должно было получить около 3,2 млн кубометров газа в сутки до 10 февраля.

Ранее премьер Молдавии признал давление Кишинева на Приднестровье по вопросам газа

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