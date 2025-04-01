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Суд Кишинева отклонил запрос прокуроров об аресте главы Гагаузии

Суд Кишинева отклонил второй запрос прокуроров об аресте главы Гагаузии Гуцул
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Алексей Никольский/РИА Новости

Суд Кишинева на заседании постановил отклонить второй запрос прокуроров об аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил отклонить запрос прокуроров», — говорится в решении суда.

До этого в пресс-службе Гуцул заявили, что прокурор по делу главы Гагаузской автономии Молдавии Геннадий Епуре сознательно пытается дезинформировать общественность.

В пресс-службе назвали это частью системной кампании против Гуцул.

Там назвали особо возмутительным заявление Епуре о якобы «поддельных документах», представленных главой Гагаузии.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Гуцул подозревают в мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает себя виновной.

28 марта суд в Кишиневе заключил Гуцул под стражу на 20 суток.

Ранее в Госдуме назвали политической расправой задержание главы Гагаузии.

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