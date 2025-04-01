Суд Кишинева отклонил запрос прокуроров об аресте главы Гагаузии

Суд Кишинева на заседании постановил отклонить второй запрос прокуроров об аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд постановил отклонить запрос прокуроров», — говорится в решении суда.
До этого в пресс-службе Гуцул заявили, что прокурор по делу главы Гагаузской автономии Молдавии Геннадий Епуре сознательно пытается дезинформировать общественность.
В пресс-службе назвали это частью системной кампании против Гуцул.
Там назвали особо возмутительным заявление Епуре о якобы «поддельных документах», представленных главой Гагаузии.
Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Гуцул подозревают в мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает себя виновной.
28 марта суд в Кишиневе заключил Гуцул под стражу на 20 суток.
Ранее в Госдуме назвали политической расправой задержание главы Гагаузии.