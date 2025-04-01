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Военный эксперт объяснил, почему страхи ЕС о нападении со стороны РФ беспочвенны

Военный эксперт Артамонов: России нет смысла нападать на Европу
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Михаил Голенков/РИА Новости

С приходом к власти в США Дональда Трампа в рядах коллективного Запада назрел раскол. При этом политики многих европейских стран продолжают воинственную риторику, объясняя это угрозами нападения со стороны России. Однако Москве нет смысла воевать с Евросоюзом, поскольку он уничтожит себя сам. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Александр Артамонов.

По его мнению, Россия должна придерживаться прагматичного подхода: ни спасать страны Запада, ни воевать с ними. Эксперт уверен, что нужно лишь немного подождать — и ситуация разрешится сама собой.

«Это самая правильная и экономная стратегия. Вирус уже в организме. Во Франции больше нет хорошей энергетики, Штаты разучились делать новое оружие», — сказал Артамонов.

Как отмечал военный обозреватель Александр Хоффманн, Европа искусственно создает образ России как абсолютного зла ради милитаризации политического блока. По его словам, это становится настораживающим повторением исторических прецедентов, связанных с Германией и Великобританией середины XX века.

Ранее в США заявили, что у Европы нет ни сил, ни средств для войны с Россией.

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