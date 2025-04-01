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Россиян призвали отказаться от посещения массовых мероприятий в Южной Корее

Посольство РФ в Южной Корее призвало россиян не посещать мероприятия 4 апреля
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Depositphotos

Гражданам России, находящимся на территории Южной Кореи, не следует посещать массовые мероприятия 4 апреля, в день оглашения вердикта по делу об импичменте президента Республики Юн Сок Еля. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Рекомендуем находящимся в Республике Корея гражданам Российской Федерации воздерживаться от участия в политических акциях и посещения мест массового скопления людей», — говорится в сообщении.

До этого газета The New York Times писала, что Конституционный суд Южной Кореи вынесет вердикт по делу Юн Сок Еля 4 апреля. Отмечается, что от решения суда будет зависеть, лишится ли Юн Сок Ель своей должности окончательно или будет иметь возможность вернуться к власти.

Если решение суда будет не в пользу президента, то он станет вторым, кто покинет свой пост через импичмент. Первым был Пак Кын Хе в 2017 году.

Юн Сок Еля арестовали 15 января по делу о мятеже. Это беспрецедентный случай в истории Южной Кореи, когда действующий президент был арестован следственным органом. Сам политик при этом заявил, что добровольно явился на допрос в прокуратуру и виновным он себя не признает.

Ранее Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.

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