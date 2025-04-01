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Стало известно когда суд рассмотрит дело президента Южной Кореи Юн Сок Еля

NYT: суд Южной Кореи вынесет вердикт по делу Юн Сок Еля 4 апреля
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Конституционный суд Южной Кореи вынесет вердикт по делу президента Юн Сок Еля 4 апреля, пишет The New York Times (NYT).

Отмечается, что от решения суда будет зависеть, лишится ли Юн Сок Ель своей должности окончательно или будет иметь возможность вернуться к власти. Если решение суда будет не в пользу президента, то он станет вторым, кто покинет свой пост через импичмент. Первым был Пак Кын Хе в 2017 году.

«Для отстранения господина Юна необходимо согласие не менее шести из восьми судей. В ином случае он восстановит свои полномочия», — пишут авторы материала.

Новость дополняется.

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