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В Белом доме ответили на предложение Путина о внешнем управлении на Украине

Белый дом: власть на Украине определяется народом и конституцией

Власть на Украине определяется ее народом и конституцией. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, сообщает Reuters.

«Представитель Совета национальной безопасности Белого дома, отвечая на вопрос о высказываниях Путина о временной администрации, заявил, что система управления на Украине определяется ее конституцией и народом страны», — говорится в статье.

По данным агентства, никаких комментариев со стороны украинских властей по этому вопросу не последовало.

Накануне президент России Владимир Путин отметил, что на Украине стоит ввести внешнее управление под эгидой ООН для того, чтобы гарантировать проведение президентских выборов. Глава государства отметил, что Россия не понимает, с кем вести переговоры сейчас, так как власти в Киеве могут смениться.

Он подчеркнул, что временное международное управление — лишь один из возможных вариантов, но такая практика уже применялась в ряде стран под эгидой ООН.

Ранее Путин прокомментировал желание Трампа завершить конфликт на Украине.

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