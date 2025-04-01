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Одна европейская страна решила помочь Украине вступить в Евросоюз

Литва решила открыть программу поддержки интеграции Украины в Евросоюз
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Global Look Press

Литва планирует открыть программу поддержки интеграции Украины в Европейский союз. Об этом в своем Telegram-канале сообщил портал «Delfi Литва».

«Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис прибыл с рабочим визитом в Киев, где официально откроет программу», — говорится в публикации.

Программу Литва намерена реализовать совместно с Данией. Помимо этого, в рамках визита политика на Украину запланирована встреча министра иностранных дел Литвы Будриса и главы Украины Владимира Зеленского.

21 марта президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна выражает готовность отправить войска на Украину, однако должна быть приверженность других европейских стран также «оказать поддержку» Киеву.

Также Науседа предложил странам Европейского союза выделять Украине 0,25% своего валового внутреннего продукта (ВВП), что составит более €40 млрд в год.

Ранее в Совфеде рассказали о последствиях втягивания Европы в конфликт на Украине.

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