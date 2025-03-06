В Литве предложили схему выделения Украине более 40 млрд евро

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил странам Евросоюза выделять Украине 0,25% своего валового внутреннего продукта (ВВП), что составит более €40 млрд в год. Об этом сообщает ТАСС.

«Если бы все члены ЕС согласились поддержать Украину выделением ей в качестве помощи 0,25% своего ВВП, эта помощь была бы в два раза больше по сравнению с намеченными для Украины €20 млрд евро», — заявил он.

По его словам, Литва уже взяла на себя подобное обязательство.

4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила «эру вооружения Европы». Предложенный ею план подразумевает «мобилизацию» €800 млрд инвестиций в течение четырех последующих лет. Средства, как она отметила, необходимы, чтобы продолжать поддерживать Украину, а также «взять больше ответственности» за безопасность самой Европы. 6 марта она заявила, что план ЕК «Перевооружить Европу» на €800 млрд позволит странам Европейского союза дополнительно инвестировать в производство оружия на Украине.

Ранее в Совфеде рассказали о последствиях втягивания Европы в конфликт на Украине.