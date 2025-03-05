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В Совфеде рассказали о последствиях втягивания Европы в конфликт на Украине

Пушков: украинский конфликт может стать для Европы собственным Вьетнамом
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Украинский конфликт может стать для государств Европы их собственным Вьетнамом. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

По словам политика, попавшая в украинскую ловушку Европа влезает в безнадежную авантюру. И Украина может стать ее Вьетнамом, который приведет к глубоким последствиям для внутреннего развития, мирового статуса и авторитета.

Пушков подчеркнул, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Ко, как могут, приближают этот день.

4 марта министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что для реализации концепции «мира через силу» необходима дополнительная помощь Украине и укрепление обороны Евросоюза.

В тот же день фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму €800 млрд. Она отправила письмо лидерам 27 стран Европейского союза, в котором представила свой план перевооружения, он будет обсуждаться на экстренном саммите сообщества 6 марта.

Ранее в НАТО заявили о критической нехватке боеприпасов в Европе.

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