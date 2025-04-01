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Порошенко обратился к Зеленскому со срочным призывом

Порошенко: ресурсная сделка с США станет угрозой суверенитету Украины
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Piotr Molecki/AP

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал сделку по природным ресурсам угрозой суверенитету страны и призвал Владимира Зеленского срочно встретиться с главами парламентских фракций. Его слова приводит украинское издание «Страна».

«Недопустимо, когда народ Украины узнает обо всех важных новостях с переговоров из иностранных СМИ. А внутри страны все продолжают погружаться в теплую ванну пропагандистского марафона», — сказал Порошенко.

Экс-президент Украины заявил, что из-за непрофессиональных решений команды Зеленского страна потеряла возможность зафиксировать параметры соглашения с США в рамках политического меморандума. Он также отметил, что начавшаяся в стране антиамериканская истерия может усугубить ситуацию.

В конце марта Украина получила проект соглашения с США по природным ресурсам.

Киев намерен добиваться пересмотра условий предложенного президентом США Дональдом Трампом соглашения. Украинские чиновники опасаются, что сделка негативно скажется на вступлении страны в ЕС и фактически обяжет Киев вернуть всю ранее полученную помощь. Накануне Зеленский отказался признавать полученную от США помощь как долг, требующий погашения. По данным СМИ, в украинском правительстве соглашение, предложенное Вашингтоном, сравнили с репарациями после проигранной войны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве заявили, что сделка по редкоземельным металлам противоречит конституции Украины.

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