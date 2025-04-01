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Экономист назвал популистским вбросом угрозы Трампа ввести тарифы на нефть из РФ

Экономист Расторгуев: Трамп не сможет ввести тарифы на российскую нефть
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Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на российскую нефть в размере 25% — не более, чем популистский вброс, поскольку этот шаг практически невозможно реализовать на практике. Такое мнение в интервью РИАМО высказал ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

«В октябре 2023 года США возобновили импорт российской нефти. Однако поставки эти — капля в море по сравнению с поставками в Китай и Индию — на уровне нескольких тысяч баррелей нефти в месяц. Этим рынком российские компании могут пожертвовать в случае поднятия пошлин», — отметил эксперт.

По его словам, обязать Индию, Китай, Турцию и другие страны взимать эту пошлину с российской стороны — это прямое вмешательство во внутренние экономические дела суверенных государств. Более того, новые тарифы скажутся на нефтяных котировках, что невыгодно администрации США, добавил Расторгуев.

30 марта Трамп пригрозил пойти на введение пошлин на российскую нефть, если мирное соглашение с Украиной не будет подписано в ближайшее время. Так он отреагировал на предложение президента РФ Владимира Путина ввести в республике временное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы. Американский лидер подчеркнул, что был «очень зол» на российского коллегу, но гнев «быстро рассеется», если тот «поступит правильно».

Ранее Трамп опроверг слухи об ухудшении отношений с Путиным.

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