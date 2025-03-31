Трамп опроверг слухи об ухудшении отношений с Путиным

Трамп опроверг слова о том, что отношения с Путиным достигли самой нижней точки

Президент США Дональд Трамп не согласился с утверждением о том, что его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным «находятся в нижней точке». Глава государства прокомментировал ситуацию в ходе встречи с журналистами пресс-пула Белого дома, которая транслировалась на телеканале Fox News.

Корреспонденты поинтересовались у американского лидера, считает ли он, что его нынешние отношения с президентом РФ достигли «самой нижней точки» за все время. В ответ Трамп заявил, что так не думает.

«Я не думаю, что он (Путин — «Газета.Ru») откажется от своих слов. Вы говорите о Путине. Я не думаю, что он откажется от своих слов», — добавил хозяин Белого дома.

По словам главы государства, он уже «очень давно» знаком с российским лидером.

27 марта президент РФ назвал нелегитимным все нынешнее руководство Украины. Путин пояснил, что конституция этой страны устроена таким образом, что все управление назначается главой государства. В связи с этим, если украинский лидер Владимир Зеленский утратил свою легитимность, то и «все остальные — тоже».

В свою очередь, Трамп признался, что его очень разозлили комментарии российского коллеги, поставившего авторитет украинских властей под сомнение.

Ранее американский лидер пригрозил ввести пошлины на нефть из РФ, если соглашение по Украине так и не будет достигнуто.