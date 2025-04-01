Индия ищет альтернативы российской нефти из-за угроз властей США

Нефтеперерабатывающие компании Индии ищут альтернативные источники нефти на мировом рынке после того, как президент США Дональд Трамп предупредил о возможном введении новых санкций против России. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Государственные компании Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. ищут дополнительные ресурсы для майских поставок из таких регионов, как Ближний Восток, Северное море и Средиземноморье», — говорится в материале.

Кроме того, агентство пишет, что, как правило, подписание контрактов по поставке в следующем месяце завершается в начале текущего.

В американской прессе активно обсуждают, что Трамп «зол» на российского президента Владимира Путина из-за его слов о Зеленском и Украине. Лидер США пригрозил ввести вторичные санкции на всю нефть из РФ, если украинское мирное соглашение не будет подписано в ближайшее время. Так глава Белого дома отреагировал на предложение Путина ввести в стране временное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы. Действительно ли Вашингтон готовится пойти на очередную конфронтацию с российским руководством — в материале «‎Газеты.Ru».

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