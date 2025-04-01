Молдавия потребует от Приднестровья выдачи осужденного депутата Нестеровского

Молдавские власти направят официальный запрос в Приднестровье с требованием передать Кишиневу депутата парламента Александра Нестеровского, осужденного на 12 лет. Об этом заявила президент Майя Санду, добавив, что Россия вмешивается в судебные процессы против него и главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает ТАСС.

Санду пояснила, что правительство Молдавии намерено добиться перевода Нестеровского на «правый берег» для исполнения судебного решения.

«Мы не допустим беззакония. Все решения должны приниматься в рамках закона. Россия пытается влиять на процессы, связанные с Нестеровским и Гуцул. Это неприемлемо», — подчеркнула она.

19 марта суд в Молдавии приговорил Александра Нестеровского к 12 годам лишения свободы. Законодателя признали виновным «в пассивной коррупции, а также принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы». При этом депутат не явился на заседание, поэтому приговор был оглашен в его отсутствие.

В этот же день Нестеровский получил гражданство России.

В марте лидер блока «Победа» Илан Шор заявил, что молдавские власти намерены добиться лишения свободы для двух депутатов от данного политического объединения. Речь идет об Александре Нестеровском и Ирине Лозован.

Ранее посол РФ в Молдавии прокомментировал «эвакуацию» Нестеровского.