Трамп верит, что Россия пойдет на сделку по Украине

Трамп считает, что РФ пойдет на сделку по Украине, но не исключил новых санкции

Дональд Трамп заявил, что США готовы ввести санкции на экспорт российской нефти в случае невыполнения Москвой условий урегулирования по Украине. Об этом он сообщил в понедельник на брифинге для журналистов в Белом доме, передает ТАСС.

«Если мы сможем это сделать, я думаю, что это будет того стоить. Я бы хотел убедиться, что он [президент России Владимир Путин] доведет дело до конца, и я думаю, так и будет», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможных мерах давления.

При этом он добавил, что не хочет вводить вторичные пошлины на российскую нефть.

«Но я считаю, что сделал бы это, если бы он не выполнил свою работу», — подытожил Трамп.

30 марта Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если мирное соглашение с Украиной не будет подписано в ближайшее время. Так он отреагировал на предложение Владимира Путина ввести в стране временное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы. Американский президент подчеркнул, что был «очень зол» на российского коллегу, но гнев «быстро рассеется», если тот «поступит правильно». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп не исключил контакты с Ким Чен Ыном.