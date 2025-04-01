Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп верит, что Россия пойдет на сделку по Украине

Трамп считает, что РФ пойдет на сделку по Украине, но не исключил новых санкции
close
Jonathan Ernst/Reuters

Дональд Трамп заявил, что США готовы ввести санкции на экспорт российской нефти в случае невыполнения Москвой условий урегулирования по Украине. Об этом он сообщил в понедельник на брифинге для журналистов в Белом доме, передает ТАСС.

«Если мы сможем это сделать, я думаю, что это будет того стоить. Я бы хотел убедиться, что он [президент России Владимир Путин] доведет дело до конца, и я думаю, так и будет», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможных мерах давления.

При этом он добавил, что не хочет вводить вторичные пошлины на российскую нефть.

«Но я считаю, что сделал бы это, если бы он не выполнил свою работу», — подытожил Трамп.

30 марта Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если мирное соглашение с Украиной не будет подписано в ближайшее время. Так он отреагировал на предложение Владимира Путина ввести в стране временное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы. Американский президент подчеркнул, что был «очень зол» на российского коллегу, но гнев «быстро рассеется», если тот «поступит правильно». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп не исключил контакты с Ким Чен Ыном.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами