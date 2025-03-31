Трамп выдвинул России ультиматум

Бывший президент США Дональд Трамп резко осудил предложение президента России Владимира Путина о временной администрации ООН на Украине, заявив, что подобный шаг неприемлем и может привести к дальнейшей эскалации конфликта. Американский лидер также пригрозил России новыми санкциями, если мирное урегулирование украинского кризиса не будет достигнуто, сообщает NBC News.
Несмотря на жесткую риторику в отношении Москвы, Трамп подчеркнул свое доверие к Путину, выразив убежденность в возможности заключения мирного соглашения.
Кроме того, Трамп высказал недовольство действиями президента Украины Владимира Зеленского, предупредив его о серьезных последствиях в случае отказа от ранее оговоренных условий сделки, касающейся поставок редкоземельных металлов.
«Если он (Зеленский — прим. ред.) это сделает… Сейчас он говорит: «Ну, знаете, я хочу пересмотреть условия». Он хочет стать членом НАТО. Но он никогда не должен им стать. Он это понимает. Так что если он хочет пересмотреть сделку, у него большие проблемы», – сказал глава Соединенных Штатов.
До этого Путин допустил возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН.
Ранее Трамп заявил, что его разозлили слова Путина про Зеленского.