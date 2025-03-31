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Трамп выдвинул России ультиматум

Президент США пригрозил России новыми санкциями
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Evelyn Hockstein/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп резко осудил предложение президента России Владимира Путина о временной администрации ООН на Украине, заявив, что подобный шаг неприемлем и может привести к дальнейшей эскалации конфликта. Американский лидер также пригрозил России новыми санкциями, если мирное урегулирование украинского кризиса не будет достигнуто, сообщает NBC News.

Несмотря на жесткую риторику в отношении Москвы, Трамп подчеркнул свое доверие к Путину, выразив убежденность в возможности заключения мирного соглашения.

Кроме того, Трамп высказал недовольство действиями президента Украины Владимира Зеленского, предупредив его о серьезных последствиях в случае отказа от ранее оговоренных условий сделки, касающейся поставок редкоземельных металлов.

«‎Если он (Зеленский — прим. ред.) это сделает… Сейчас он говорит: «‎Ну, знаете, я хочу пересмотреть условия». Он хочет стать членом НАТО. Но он никогда не должен им стать. Он это понимает. Так что если он хочет пересмотреть сделку, у него большие проблемы», – сказал глава Соединенных Штатов.

До этого Путин допустил возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН.

Ранее Трамп заявил, что его разозлили слова Путина про Зеленского.

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Переговоры о мире на Украине
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