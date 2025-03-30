Президент Финляндии Стубб призвал ЕС выбрать лидера для переговоров по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб предложил Евросоюзу сформировать команду переговорщиков и назначить специального посланника для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 24.

По словам Стубба, Европе необходим единый лидер, который будет координировать мирные инициативы.

«Несмотря на активную роль Франции и Великобритании, вопрос о том, кто представляет ЕС в переговорах, остается открытым», — подчеркнул он.

Президент также не исключил отправку европейских миротворцев на Украину для «стабилизации ситуации» и призвал добиться полного прекращения огня.

«Мы должны использовать все инструменты — от дипломатии до миротворческих миссий. Безопасность Европы зависит от разрешения этого кризиса», — добавил Стубб.

20 марта Стубб заявил, что Европе необходимо «милитаризовать Украину до зубов» в целях «сдерживания» России.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен раскритиковал президента Финляндии за его предложение.

Ранее в Бразилии обвинили Киев в желании усилить конфликт.