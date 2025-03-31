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Евросоюз призвал определить дату завершения переговоров по Украине

Сикорский: МИД стран ЕС призвали установить дату окончания переговоров по Киеву
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David Mdzinarishvili/Reuters

Главы министерств иностранных дел стран Европейского союза призвали определить дату окончания переговоров по Украине. Об этом журналистам сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский, его слова приводит РИА Новости.

«Как собравшиеся здесь политики, мы считаем, что должна быть какая-то дата, до которой мы проводим переговоры с РФ», — сказал он.

Сикорский отметил, что Россия уже получила определенные обещания со стороны Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что Киев принял предложения прекращения огня без условий, а Европа не будет ждать вечно.

Накануне президент Финляндии Александр Стубб предложил ЕС сформировать команду переговорщиков и назначить специального посланника для урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, Европе необходим единый лидер, который будет координировать мирные инициативы.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз разрабатывает список уступок, чтобы добиться отмены части торговых пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа.

Ранее в МИД России назвали возможные последствия торговых войн.

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