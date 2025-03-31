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В Белом доме заявили, что приняли меры после ситуации с чатом в Signal

Пресс-секретарь Левитт: Белый дом считает закрытым дело о чате в Signal
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Emily Elconin/Reuters

Белый дом считает дело об утечке информации через чат в мессенджере Signal закрытым и якобы уже принял меры по предотвращению похожих ситуаций, заявила пресс-секретарь президентской администрации США Кэролайн Левитт. Об этом пишет ТАСС.

«Это дело было закрыто здесь, в Белом доме. Были предприняты шаги для обеспечения того, чтобы нечто подобное, очевидно, больше никогда не произошло. И мы движемся вперед», — сказала Левитт.

По ее словам, в настоящее время помощник по нацбезопасности Майк Уолтц и его команда «очень хорошо работают вместе» с президентом США Дональдом Трампом.

При этом газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Уолтц стремительно теряет репутационные очки среди коллег в Белом доме и у Трампа на фоне скандала со «сливом» информации.

На прошлой неделе стало известно, что высокопоставленные представители администрации Трампа случайно раскрыли детали предстоящей военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal. Джеффри Голдберг был добавлен в чат по ошибке и стал свидетелем обсуждения конфиденциальной информации. Инцидент вызвал критику со стороны конгресса и стал предметом официального расследования. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, однако заявил, что угроз для национальной безопасности нет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме не стали прямо отвечать на вопрос о третьем сроке Трампа.

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