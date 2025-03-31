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В Белом доме не стали прямо отвечать на вопрос о третьем сроке Трампа

Пресс-секретарь Левитт ушла от ответа на вопрос о третьем сроке Трампа
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Nathan Howard/Reuters

Пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Кэролайн Левитт не стала давать прямой ответ на вопрос о том, собирается ли Трамп идти на третий президентский срок. Об этом пишет ТАСС.

«Вы продолжаете задавать президенту вопрос о третьем сроке, он искренне и с улыбкой отвечает вам, а потом все начинают нервничать <...>. У него есть четыре года, предстоит еще много работы», — сказала Левитт.

Она отметила, что Трамп уже дал понять, что «не хотел бы говорить об этом».

Накануне Трамп заявил о серьезности своих высказываний о возможном третьем президентском сроке, несмотря на запрет, установленный 22-й поправкой к конституции США. Он указал на существование потенциальных путей обхода правовых ограничений.

До этого член палаты представителей Энди Оглз (республиканец, Теннесси) предложил поправку к конституции США, которая позволит Трампу остаться в Белом доме на третий срок.

Ранее в Кремле оценили возможность телефонного разговора Путина и Трампа.

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