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В Кремле оценили возможность телефонного разговора Путина и Трампа

Песков: Путин остается открытым для общения с Трампом
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Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное проведение нового телефонного разговора между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

По его словам, сейчас в графике главы государства нет такого телефонного разговора.

«Но еще раз повторяю, президент Путин остается открытым для такого общения, и при необходимости такой разговор может быть весьма оперативно», — подчеркнул представитель Кремля.

Трамп ранее заявлял о том, что собирается на неделе переговорить с Путиным.

До этого президент аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард заявлял, что агрессивно настроенные к России советники президента США Дональда Трампа, вероятно, увеличивают свое влияние в Вашингтоне из-за затягивания переговоров по Украине. Эксперт полагает, что личная досада Дональда Трампа на Москву растет, что демонстрирует один из последних постов в соцсети Truth Social, в котором речь идет о якобы «российской агрессии» и китайском экспансионизме в качестве оправдания интересов Вашингтона в Гренландии.

Ранее Трамп поинтересовался у президента Финляндии, можно ли доверять Путину.

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