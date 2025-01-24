Hill: в США предложили Трампу поменять конституцию и остаться на третий срок

Американский законодатель, член палаты представителей США Энди Оглз предложил сделать поправку в конституции Соединенных Штатов, чтобы действующий президент Дональд Трамп имел возможность остаться на своем посту на третий срок. Об этом пишет американская газета The Hill.

«Член палаты представителей Энди Оглз (республиканец, Теннесси) предложил поправку к Конституции США, которая позволит президенту Трампу остаться в Белом доме на третий срок», — говорится в сообщении издания.

Как считает Оглз, при реализации такого шага США «могут сохранить смелое руководство, в котором так отчаянно нуждается наша нация».

До этого экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявлял, что политика давления и угроз со стороны Трампа в адрес России могут подорвать доверие Москвы к американскому лидеру в преддверии возможных переговоров по решению кризиса.

Ранее эксперт объяснил, сможет ли Трамп обрушить цены на российскую нефть ради завершения СВО.