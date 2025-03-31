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Премьер Польши сделал предостережение президенту США

Премьер Польши Туск призвал Трампа не вступать в конфронтацию с Евросоюзом
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Olivier Matthys/AP

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа воздержаться от конфронтации со странами Евросоюза и введения пошлин на их товары. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети X.

«В наших совместных интересах — более сильные США, более сильный Европейский союз и более сильная НАТО», — сказал он.

Туск призвал главу Белого дома и администрацию США «подумать об этом, прежде чем вводить пошлины» в отношении союзников из Европы. Политик отметил, что сотрудничество всегда лучше, чем конфронтация.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны ЕС готовы к коллективному ответу на пошлины Соединенных Штатов Америки. Шольц подчеркнул, что целью Европы остается сотрудничество с Соединенными Штатами.

27 марта Трамп заявлял, что с 2 апреля Соединенные Штаты внедрят новые пошлины в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны. Кроме того, он подписал указ о введении тарифов в размере 25% на все поставки стали и алюминия. Reuters писало, что после введения Трампом пошлин в 25% на импортные автомобили в США могут исчезнуть из продажи самые дешевые модели, а цены на машины повысятся.

Ранее советник Трампа рассказал, сколько США планируют получить от импортных пошлин за 10 лет.

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