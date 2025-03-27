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США введут пошлины на автомобили, произведенные за пределами страны

Трамп: США вводят пошлины в 25% на автомобили, собранные за рубежом
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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

США вводят пошлины в размере 25% на все автомобили, собранные за пределами страны, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что цель данной меры заключается в стимулировании возвращения автомобильного производства в США. По его словам, компании уже возвращаются в страну, чтобы не платить пошлины, производства начали искать площадки для строительства заводов.

В качестве примера Трамп привел японскую компанию Honda, которая планирует построить предприятия в штате Индиана.

Президент США добавил, что указ о введении пошлин планируется подписать сегодня, он вступит в силу с 2 апреля, а взимания начнутся уже на следующий день.

Накануне сообщалось, что США могут в течение нескольких недель ввести пошлины на импорт меди.

Как отмечает Bloomberg, в феврале американский лидер поручил министерству торговли США рассмотреть возможность введения пошлин на медь и представить отчет в течение 270 дней.

24 марта Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют с 2 апреля вводить импортные пошлины в размере 25% в отношении тех стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы.

Ранее в США сообщили об угрозе введения пошлин на товары из России.

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