Шольц пригрозил США «коллективным ответом» Евросоюза на введение пошлин

Шольц сообщил, что Евросоюз готов к коллективному ответу на пошлины США

Страны Евросоюза готовы к коллективному ответу на пошлины Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на открытии Ганноверской промышленной ярмарки, пишет агентство Reuters.

«Если США не оставят нам выбора, например, введя пошлины на сталь и алюминий, мы, как ЕС, отреагируем как единое целое», — отметил он и подчеркнул, что торговые войны наносят ущерб всем сторонам.

Шольц добавил, что целью Европы остается сотрудничество с Соединенными Штатами.

27 марта глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что со 2 апреля Соединенные Штаты внедрят новые пошлины в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны. Кроме того, он подписал указ о введении тарифов в размере 25% на все поставки стали и алюминия. Reuters писало, что после введения Трампом пошлин в 25% на импортные автомобили в США могут исчезнуть из продажи самые дешевые модели, а цены на машины повысятся.

Позже премьер-министр Испании Педро Санчес призвал власти Соединенных Штатов сесть за стол переговоров с Евросоюзом после введения новых торговых пошлин.

Ранее советник Трампа рассказал, сколько США планируют получить от импортных пошлин за 10 лет.