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Советник Трампа рассказал, сколько США планируют получить от импортных пошлин за 10 лет

Наварро: США хотят получить $6 трлн в течение 10 лет за счет импортных пошлин
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Американские власти рассчитывают ежегодно получать по $600 млрд в виде импортных пошлин и за 10 лет обеспечить приток средств в бюджет в размере $6 триллионов. Об этом в интервью Fox News рассказал советник президента США по торговле и производству Питер Наварро.

Он добавил, что США только за счет пошлин на импорт автомобилей планируют получить около $100 млрд.

Наварро подчеркнул, что администрация президента США рассчитывает на то, что конгресс примет законопроект, который предоставит налоговые льготы и льготное кредитование покупателям американских автомобилей.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вскоре введут пошлины на импорт в страну фармацевтической продукции.

При этом, как добавил американский президент, он готов к заключению сделок насчет пошлин с другими странами — производителями фармацевтической продукции, например, с Британией — но только в том случае, если эти сделки принесут прибыль Соединенным Штатам.

Ранее Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики.

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