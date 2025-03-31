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Шесть стран Европы выступили за заморозку активов РФ до окончания конфликта на Украине

Шесть стран поддержали заморозку активов РФ до окончания конфликта на Украине
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Virginia Mayo/AP

Франция, Великобритания, Польша, Германия, Испания и Италия выступили за то, чтобы российские активы оставались замороженными до окончания украинского конфликта и были направлены на восстановление Украины. Об этом сообщается в совместном заявлении глав МИД этих государств и верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Каи Каллас, пишет РИА Новости.

«Мы вновь заявляем, что российские активы должны оставаться под арестом до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не возместит ей нанесенный ущерб», — отмечается в документе.

Он был подписан на встрече министров иностранных дел стран G5 (Испании, Германии, Франции, Италии и Польши) в Мадриде, где также присутствовали главы МИД Великобритании, Украины и евродипломатии.

Также представители этих стран выразили готовность ввести новые санкции против России.

27 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз не обладает юридической базой для того, чтобы конфисковать замороженные российские активы.

25 марта председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз не может разморозить российские активы, так как прибыль от их реинвестирования служит обеспечением для военных кредитов, предоставленных Украине странами Группы семи (G7).

Ранее группа сенаторов США сделала предложение по замороженным активам России.

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