В ЕС заявили, что разморозить российские активы невозможно

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз (ЕС) не может разморозить российские активы, так как прибыль от их реинвестирования служит обеспечением для военных кредитов, предоставленных Украине странами Группы семи (G7).

«Есть очень практический резон, почему активы не будут разморожены. Доходы от замороженных активов теперь являются гарантиями для кредитов G7, предоставленных Украине, причем не только странами ЕС, но также Японией, Канадой и США. ЕС должен защищать эти гарантии», — сказал Кошта в Центре европейской политики в Брюсселе.

24 марта агентство Reuters сообщало, что группа сенаторов в США призвала власти передать замороженные активы России Украине и подтолкнуть союзников сделать то же самое. Соответствующее письмо законодателей было направлено госсекретарю США Марко Рубио сенаторами от обеих партий Соединенных Штатов. Документ был подписан республиканцами Тоддом Янгом и Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), а также демократами Ричардом Блюменталем и Тимом Кейном.

До этого главный экономист компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин заявил, что шансы отобрать у России ее золотовалютные резервы, которые были заморожены странами Запада, крайне малы.

Экономист напомнил, что большая часть упомянутых средств находится под юрисдикцией Бельгии, которая отказывается экспроприировать российские деньги.

Ранее Минфин прокомментировал возможную разблокировку активов иностранцев на счетах «С».