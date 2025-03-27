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Макрон заявил о невозможности конфискации замороженных активов РФ

Макрон: ЕС не имеет юридической базы для конфискации замороженных активов России
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Европейский союз не обладает юридической базой для того, чтобы конфисковать замороженные российские активы. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по Украине в Париже, сообщает ТАСС.

«Согласно международному праву, мы не можем изъять замороженные активы, у нас нет юридической базы для этого», — сказал глава государства.

25 марта председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз не может разморозить российские активы, так как прибыль от их реинвестирования служит обеспечением для военных кредитов, предоставленных Украине странами Группы семи (G7).

19 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обсуждение Великобританией и ЕС конфискации российских замороженных активов является маразмом. Дипломат сыронизировала, что два «субъекта», не находящиеся друг с другом в отношениях, делят деньги третьего «субъекта», также не находящегося с ними в отношениях.

Ранее группа сенаторов США сделала предложение по замороженным активам России.

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