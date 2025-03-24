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Группа сенаторов США сделала предложение по замороженным активам России

Reuters: группа сенаторов в США призвала передать замороженные активы РФ Украине
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Lenin Nolly/Sipa USA/Reuters

Группа сенаторов в США призвала власти передать замороженные активы России Украине и подтолкнуть союзников сделать то же самое. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо законодателей.

Документ был направлен госсекретарю  США  Марко Рубио сенаторами от обеих партий Соединенных Штатов. Письмо было подписано республиканцами Тоддом Янгом и Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), а также демократами Ричардом Блюменталем и Тимом Кейном.

Сенаторы настаивают, чтобы администрация президента Дональда Трампа передала и подтолкнула к передаче Украине союзников более $300 млрд из замороженных активов России, а не только использовала проценты от них для поддержки Киева.

До этого главный экономист компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин заявил, что шансы отобрать у России ее золотовалютные резервы, которые были заморожены странами Запада, крайне малы.

Экономист напомнил, что большая часть упомянутых средств находится под бельгийской юрисдикцией. Бельгия отказывается экспроприировать российские деньги, отметил Кузьмин.

Ранее минфин прокомментировал возможную разблокировку активов иностранцев на счетах «С».

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