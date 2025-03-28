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В МИД РФ назвали возможные последствия торговых войн

МИД РФ: тарифные войны могут привести к противостоянию всех против всех
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Владимир Гердо/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что усиление тарифных противостояний между странами может спровоцировать глобальный конфликт в международной торговле. Свое предупреждение он озвучил на Международном экономическом форуме государств — участников СНГ, передает ТАСС.

Панкин подчеркнул, что текущие торговые ограничения, особенно последние ужесточения, рискуют перерасти в хаотичное противостояние «всех против всех».

«Такая ситуация угрожает стабильности мировой экономики и недопустима. Тарифные войны разрушают доверие между партнерами. Вместо изоляции нужен диалог — иначе мы столкнемся с коллапсом торговых связей», — добавил замминистра.

В четверг президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США вводят пошлины в размере 25% на все автомобили, собранные за пределами страны.

Накануне сообщалось, что США могут в течение нескольких недель ввести пошлины на импорт меди.

Ранее L'Oreal и Nivea не захотели участвовать в торговой войне с США.

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