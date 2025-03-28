На Западе заявили о готовности ЕС к уступкам для переговоров по пошлинам с США

Bloomberg: ЕС разрабатывает перечень уступок для переговоров по пошлинам с США

Европейский союз разрабатывает список уступок, чтобы добиться отмены части торговых пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Согласно данным источников, США планируют ужесточить тарифную политику после 2 апреля, включив новые пошлины на автомобили и «взаимные пошлины». На встречах в Вашингтоне представителям ЕС заявили, что эти меры «неизбежны» и начнут действовать в ближайшие дни.

Европейская комиссия подготовила документ, определяющий ключевые направления переговоров с США. В него вошли снижение импортных пошлин ЕС, расширение взаимных инвестиций и смягчение регуляторных требований и стандартов.

28 марта премьер-министр Испании Педро Санчес призвал власти Соединенных Штатов сесть за стол переговоров с Евросоюзом после введения новых торговых пошлин.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что со 2 апреля Соединенные Штаты внедрят новые пошлины в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны. Кроме того, он подписал указ о введении тарифов в размере 25% на все поставки стали и алюминия. Reuters писало, что после введения Трампом пошлин в 25% на импортные автомобили в США могут исчезнуть из продажи самые дешевые модели, а цены на машины повысятся.

Ранее в МИД РФ назвали возможные последствия торговых войн.