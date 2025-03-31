Посол России прибыл в МИД Молдавии

Посол России в Кишиневе Олег Озеров прибыл в МИД Молдавии в связи с обвинениями со стороны спецслужб республики. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ 31 марта заявил, что российское посольство якобы помогло депутату парламента от блока «Победа» Александру Нестеровскому скрыться от правосудия. Он утверждает, что политику за день до оглашения приговора позволили попасть на территорию дипмиссии, а на следующий день на автомобиле с дипломатическими номерами привезли в Приднестровье. В ответ на это в посольстве РФ заявили, что инсинуации молдавских спецслужб о якобы вмешательстве во внутренние дела Молдавии являются голословными и неприемлемыми.

28 февраля глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что в республике перенесли аккредитацию Озерова, прибывшего в страну в октябре 2024 года, якобы из-за «‎недружественных высказываний» про Кишинев со стороны Москвы.

Позже директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников прокомментировал затягивание властями Молдавии процесса аккредитации Озерова. Он отметил, что российский посол ожидает возможности вручить верительные грамоты главе Молдавии с сентября 2024 года, однако посол Украины Паун Роговей, назначенный на должность в начале февраля этого года, уже был принят президентом Молдавии Майей Санду 13 марта. Эксперт подчеркнул, что с дипломатической точки зрения молдавские власти допустили серьезную ошибку.

Ранее Молдавия расторгла межправительственное соглашение с Россией.