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В Таджикистане оценили переговоры с Киргизией и Узбекистаном

Рахмон назвал встречи с главами Киргизии и Узбекистана новым этапом в отношениях
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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал переговоры с коллегами из Киргизии и Узбекистана Садыром Жапаровым и Шавкатом Мирзиеевым новым этапом в отношении стран. Его слова приводит ТАСС.

«Всестороннее развитие тесного сотрудничества наших народов и государств с учетом общих интересов является одним из приоритетов внешней политики», — сказал он.

По его словам, результаты сегодняшних встреч стороны рассматривают «как предвестие обновления и начала качественно нового этапа во взаимоотношениях трех стран».

В понедельник, 31 марта, президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана подписали договор о «точке стыка» границ трех стран. Церемония прошла в рамках встречи глав государств в Худжанде — административном центре Согдийской области на севере Таджикистана. Кроме того, в ходе встречи лидеры подписали декларацию о вечной дружбе. До этого киргизский глава Садыр Жапаров подписал закон о ратификации договора о линии государственной границы с Таджикистаном.

Ранее парламент Киргизии ратифицировал договор с Таджикистаном о государственной границе.

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