Таджикистан, Киргизия и Узбекистан подписали договор о государственной границе

Таджикистан, Киргизия и Узбекистан договорились о «точке стыка» границ трех стран

Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана подписали договор о «точке стыка» границ трех стран. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония прошла в рамках встречи глав государств в Худжанде — административном центре Согдийской области на севере Таджикистана. Кроме того, в ходе встречи лидеры подписали декларацию о вечной дружбе.

До этого киргизский глава Садыр Жапаров подписал закон о ратификации договора о линии государственной границы с Таджикистаном. Соответствующий договор был подписан 13 марта в Бишкеке Жапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Помимо прочего, страны договорились возобновить прерванное в 2021 году авиасообщение между двумя странами.

19 марта парламент Киргизии ратифицировал договор с Таджикистаном о государственной границе. Документ поддержали 85 депутатов, один парламентарий проголосовал против.

Ранее в Узбекистане нашли тайник с опиумом из Таджикистана.