Президент Киргизии ратифицировал договор о границе с Таджикистаном

Жапаров подписал закон о ратификации договора о линии госграницы с Таджикистаном

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о ратификации договора о линии государственной границы с Таджикистаном. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Закон разработан и принят в целях определения делимитации кыргызско-таджикской Государственной границы и осуществления внутригосударственных процедур по признанию и ратификации Договора между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о кыргызско-таджикской Государственной границе», — говорится в сообщении.

Соответствующий договор был подписан 13 марта в Бишкеке Жапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Помимо прочего, страны договорились возобновить прерванное в 2021 году авиасообщение между двумя странами.

Протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет 984 км. Переговоры о ее делимитации длились с декабря 2002 года.

19 марта парламент Киргизии ратифицировал договор с Таджикистаном о государственной границе. Документ поддержали 85 депутатов, один парламентарий проголосовал против.

Ранее стало известно, что президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана проведут первый в истории саммит.