Киргизия ратифицировала договор с Таджикистаном о границе

Парламент Киргизии ратифицировал договор с Таджикистаном о линии госграницы

Парламент Киргизии ратифицировал договор с Таджикистаном о государственной границе. Документ одобрен большинством голосов, передает ТАСС.

Отмечается, что 85 депутатов поддержали документ, 1 парламентарий проголосовал против.

Соответствующий договор был подписан 13 марта в Бишкеке главой киргизского государства Садыром Жапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Помимо прочего, страны договорились возобновить прерванное в 2021 году авиасообщение между двумя странами.

Протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет 984 км. Переговоры о ее делимитации длились с декабря 2002 года.

Из-за того, что из 984 км таджикско-киргизской границы делимитирована была лишь половина, на границе двух государств после распада СССР произошло свыше 230 инцидентов с применением оружия. В 2022 году из-за особенно острого конфликта были эвакуированы 140 тыс. человек.

Ранее состоялся первый рейс между Душанбе и Бишкеком.