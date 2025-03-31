В Гренландии раскритиковали предстоящий визит премьера Дании на остров

Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт назвала неуместным предстоящий визит премьера Дании Метте Фредериксен, так как новое правительство на острове еще не утверждено официально. Об этом пишет газета Sermitsiaq.

«Неуместно, что премьер Метте Фредериксен едет в Гренландию, пока правительство Гренландии еще не сформировано, особенно учитывая, что она сама ранее критиковала то же самое», — отметила Моцфельдт.

Министр иностранных дел острова напомнила, как Фредериксен называла неуместным визит американской делегации в Гренландию до формирования нового правительства.

Моцфельдт подчеркнула, что премьер Дании может посетить Гренландию только после созыва парламента и официального утверждения нового правительства.

До этого резкую критику в парламенте Гренландии вызвал визит делегации США. Местные политики обвинили Вашингтон в неуважении к жителям острова. Уходящий глава правительства Мюте Эгеде назвал этот визит провокацией, направленной на дестабилизацию политического процесса.

Несмотря на возражения со стороны Гренландии американская делегация, включая жену вице-президента Ушу Вэнс, пробыла на острове с 27 по 29 марта. Их визит состоялся на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров.

Ранее в Совфеде заявили, что Трамп и Вэнс всерьез нацелились на захват Гренландии.