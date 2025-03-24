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В парламенте Гренландии отреагировали на визит делегации США на остров

Политик из Гренландии обвинил США в неуважении из-за визита делегации на остров
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Dado Ruvic/Reuters

Визит делегации США в Гренландию вызвал резкую критику местных политиков, обвинивших Вашингтон в неуважении к жителям острова. Об этом заявил председатель партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен в интервью изданию Sermitsiaq.

«Американцы знают, что у нас идут переговоры и не завершены муниципальные выборы, но все равно приехали. Это демонстрация пренебрежения к гренландцам», — подчеркнул Нильсен.

Уходящий глава правительства Мюте Эгеде поддержал его, назвав визит «провокацией», направленной на дестабилизацию политического процесса.

23 марта сообщалось, что американская делегация, в которую войдет супруга вице-президента США Уша Вэнс, посетит Гренландию 27-29 марта. Уша Вэнс побывает в Гренландии вместе с сыном. Они посетят исторические места, а также узнают о гренландском наследии. Американская делегация также планирует посетить гонки на собачьих упряжках.

Ранее глава Еврокомиссии поддержала Данию после притязаний США на Гренландию.

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